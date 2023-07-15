الشباب يتغلَّب على السد القطري وديًّا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 8:48 مساءً

تغلَّب فريق الشباب على نظيره السد القطري (3-1) اليوم الجمعة، وذلك في ثاني المباريات الودية للفريق السعودي، التي أقيمت ضمن معسكرهم الإعدادي الخارجي بالنمسا. أهداف فريق الشباب سجلها كل من هتان باهبري وأحمد عبده وتركي العمار، فيما سجل هدف السد محترفه الجزائري بغداد بونجاح. وبدأ الشباب المباراة بتشكيلة مكونة من: كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، جوستافو كويلار، رياض شراحيلي، إيفر بانيجا، عبدالله الجوعي، هتان باهبري وأحمد عبده. وفي الشوط الثاني دفع الأرجنتيني خوان بروان مدرب الشباب المؤقت باللاعبين سعيد الربيعي وفواز القرني وفهد المولد وماجد كنبة وحسين الصبياني وتركي العمار ونادر الشراري وعبدالله معتوق. وكان الشباب قد تعادل مع يابلونك التشيكي في أولى مبارياته التجريبية بهدف لهدف. وأحرز هدف الشباب سعيد الربيعي.

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