شكرا لقرائتكم تحذير من تناول أدوية موصوفة لشخص آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت هيئة الغذاء والدواء من تناول أدوية موصوفة لشخص آخر في حال تشابهت الأعراض الصحية معه، مؤكدة على ضرورة الحرص على تناول الأدوية وفقًا لوصفة الطبيب.

إرشادات لاستخدام الأدوية

وقدمت الهيئة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر” إرشادات عند استخدام الأدوية الوصفية خاضعة للرقابة (الأدوية المقيدة)، تتضمن:

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– في حال استخدام الأدوية المقيدة بوصفة طبية، عليك استخدامها بالشكل الصحيح؛ لتفادي حدوث الأعراض الجانبية.

– تواصل مع طبيبك على فترات للتأكد من الجرعة الصحية وفاعلية الدواء.

– إن كنت تعتقد بأن هناك مشكلة في استخدام الأدوية الموصوفة لك.

– لا تتناول أدوية خاصة بشخص آخر.

– حتى إذا تشابهت مع حالتك الطبية، فهذا يعني أنه الدواء المناسب بالجرعة الصحيحة لك.

– تناول دواءك كما وصف لك.

– لا توقف الدواء أو تغير جرعته بدون التحدث إلى طبيب.

-في حال عدم استعمالك هذه الأدوية لما وصفت له يجب إعادتها إلى مصدرها التي صرفت منها.