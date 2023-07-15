شكرا لقرائتكم المؤسسات السعودية مستعدة للعمل بتقنية الروبوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الخبير التقني المهندس خالد أبو إبراهيم: إن علم الروبوت تخصص حديث أصبح بكل المجالات ويحتاج إلى مهندسين ومختصين في مجالات عدة لصناعته.

وأضاف أبو إبراهيم، في مداخلة لـ”الإخبارية”، أن بالسعودية 1387 مؤسسة أو شركة تحتاج إلى الكوادر التي لديها دراية كبيرة بعلم الروبوت، لافتًا إلى أن هذا العلم يحتوي على عدة تقنيات مختلفة.

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وأكد أبو إبراهيم أنه لكي يكون لدى المؤسسة روبوت ينبغي وجود طباعة ثلاثية الأبعاد، وتوفر مهندس كهربائي إلكتروني، ومبرمج وغيرها من التقنيات، مؤكدًا أن المؤسسات السعودية مستعدة للعمل وفق هذا العلم.