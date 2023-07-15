شكرا لقرائتكم استعراض متميز لـ الصقور السعودية بمعرض RIAT 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتح فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية-اليوم- المعرض الجوي العالمي “RIAT 2023″، بأداء استعراضي متميز، لقي ترحيبً الجماهير الحاضرة بكثافة في المعرض الذي يُقام في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية.

ويُعد المعرض الجوي العالمي “RIAT 2023” الأكبر على مستوى العالم في مجال العروض الجوية العسكرية، حيث يُقام في المدة من 14 إلى 16 يوليو، بمشاركة أكثر من 250 طائرة من نحو 58 دولة.

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عروض جوية واسعة

وشهد الحدث حضورًا كبيرًا، حيث قُدِّمَت الصقور السعودية مجموعةٌ واسعةٌ من العروض الجوية، التي بدأت من قاذفة B-52 الكبيرة وصولاً إلى العروض الجوية الرائعة للطائرات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والقاذفات والمروحيات وطائرات النقل.

التزود بالوقود جوًّا

ويعد الموضوع الرئيسي للمعرض هذا العام هو “الدور الحيوي للتزود بالوقود جوًّا في الطيران العسكري الحديث”، وقد ألقى المعرض الضوء على الأهمية الحاسمة للتزود بالوقود جوًّا في الطيران العسكري الحديث، فقد شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بإحضار إحدى ناقلاتها من طراز A330 MRTT.

ويهدف المعرض إلى تقديم رحلة تاريخية عبر التطورات الكبيرة التي مرَّت بها تقنية التزود بالوقود جوًّا، من بداياتها المتواضعة في عام 1923م حتى الآن.