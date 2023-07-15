شكرا لقرائتكم أرقام توثق جهود الصندوق السعودي للتنمية بدول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدم الصندوق السعودي للتنمية دورًا كبيرًا في تمويل عدد من المشروعات التنموية والاقتصادية وإنشائها في عدد من دول العالم.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح قيمة تمويلات الصندوق السعودي للتنمية عدة دول مختلفة، ومن بينها بنجلاديش وموريتانيا وتونس.

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أبرز مشاريع الصندوق

مول الصندوق السعودي العديد من المشاريع حول العالم ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

ـ 168مليون ريال 255 مليون ريال قدمها الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء جسر في منطقة باندورا في بنجلاديش.

ـ 255 مليون ريال قدمها الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع “مدينة كيفه” في موريتانيا، لتوفير المياه الصالحة للشرب في القرى والبلدات.

ـ في عام 2004 أنشئت كلية العلوم الاقتصادية في ولاية سوسة بتونس، بدعم من الصندوق السعودي هكتار، تحقيقًا لتطلعات ورغبات الشباب.

ـ في عام 1992 تأسس مطار طبرقة في تونس، بمساحة 540، وتم تطويره بدعم من الصندوق للتنمية تحقيقًا لتطلعات ورغبات الشباب.