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4 أيام على انتهاء مهلة ترخيص الأسلحة والذخائر

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شكرا لقرائتكم 4 أيام على انتهاء مهلة ترخيص الأسلحة والذخائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا الأمن العام إلى المبادرة بترخيص الأسلحة والذخيرة غير النظامية، دون مساءلة، قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في 30/ 12/ 1444هـ.

وأكد الأمن العام، في بيان، على حسابه بموقع “تويتر”، أنه لم يتبقَّ من المهلة إلا 4 أيام فقط، وطالب كل من لديه سلاح أو ذخيرة غير نظامية المبادرة بترخيصها خلال المهلة.

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الترخيص عبر أبشر

وكشف الأمن العام عن تفاصيل خطوات، حجز موعد لـ ترخيص سلاح، من خلال منصة أبشر، قبل نهاية مهلة السماح.

جاء ذلك من خلال نشر “إنفوجرافيك”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يبين الخطوات التي يجب اتباعها لحجز الموعد وكانت كالآتي:

خطوات حجز موعد لترخيص سلاح

– الدخول إلى أبشر أفراد.

– اختيار مواعيد.

– اختيار الأسلحة والمتفجرات.

– الانتقال إلى خدمة المواعيد.

– اختيار حجز موعد جديد.

– اختيار الخدمة والمنطقة.

– اختيار الفرع.

– تحديد موعد الحجز.

– أخيرًا يتم تأكيد حجز الموعد.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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