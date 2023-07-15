شكرا لقرائتكم قصة سجين فقد أهله ووظيفته بسبب المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى سجين ما أصابه من فقدانه لوالده لأهله وأحبابه ووظيفته وثقة الجميع بسبب ترويجه للمخدرات.

وقال السجين خلال فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ما قدرت النعمة اللي كنت فيها.. كنت موظف وأدرس كلية والصحبة هي اللي أبعدتني عن كل شيء”.

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وأشار إلى ما أصابه بسبب المخدرات دفعته لطريقين إما السرقة أو الترويج لها، لافتًا إلى أنه لم يقدِّر ما كان يعيشه من نعمة إلا بعد الوقوع في الخطأ.

وأضاف أنه خسر أشياء كثيرة في حياته؛ حيث فقد ثقة أهله وجميع من حوله، حيث حكم عليه بـ 5 سنوات وبضعة أشهر، مؤكدًا أنه لن يعود لنفس الطريق الذي سار فيه مرة أخرى.