شكرا لقرائتكم إغلاق الطرق المؤدية إلى دوار العلم بالدرعية ابتداءً من 27 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، إغلاق الطرق المؤدية إلى دوار العلم في الدرعية ابتداءً من 27 يوليو وحتى إشعار آخر.

وأوضحت بوابة الدرعية، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الإغلاق سببه الأعمال التطويرية وذلك لضمان تجربة أفضل لسكان وضيوف الدرعية.

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وأشارت هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى الطرق البديلة التي يمكن استخدامها وهي (مدخل خاص بأعمال البناء، الطريق المؤدي من الدائري الشمالي إلى طريق الإمام عبدالعزيز، الطريق المؤدي إلى سمحان عبر طريق الملك عبدالعزيز، وادي حنيفة للسكان فقط، الطريق المؤدي من الدائري الشمالي إلى طريق الملك خالد.