شكرا لقرائتكم مدة تعامد الشمس على الكعبة أقل من دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن مدة تعامد الشمس على الكعبة تبدأ بمجرد تعامدها 90 درجة تستمر لمدة ثوانٍ أي أقل من دقيقة.

وأوضح الحصيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “نشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، أن تعامد الشمس على الكعبة تتكرر مرتين في العام في شهري مايو ويوليو، سواء كان في الشمال أو الجنوب من الكرة الأرضية.

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وأشار الحصيني إلى أن تعامد الشمس يبدأ بتحرك الشمس ظاهريًّا من خط الاستواء إلى مدار السرطان، والسعودية من ضمن هذه الدول، ومن رجوعها من مدار السرطان إلى خط الاستواء، وكذلك الحال بالنسبة لمدار الجدي.

التعامد الثاني

تشهد سماء مكة المكرمة يوم الأحد، تعامد الشمس “التسامت” الثاني والأخير لهذه السنة على الكعبة المشرفة.

من جانبه، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة: “التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس (ظاهريًّا) قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبًا إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع (90 درجة) تقريبًا وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، حيث ستكون الشمس عند الساعة 12:26:44 ظهرًا بالتوقيت المحلي، ويصبح ظل الزوال صفرًا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.