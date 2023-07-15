شكرا لقرائتكم استثمارات سعودية يابانية لتطوير المعادن الأرضية النادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت صحيفة “نيكي”، اليابانية، أن اليابان والسعودية تسعيان لاستثمارات مشتركة في مجال المعادن الأرضية النادرة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع اتفاق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استثمار مشترك لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة.

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ولفتت الصحيفة إلى أن اليابان ستساعد أيضًا في تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها بالفعل في السعودية مثل النحاس والحديد والزنك.