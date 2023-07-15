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استثمارات سعودية يابانية لتطوير المعادن الأرضية النادرة

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الرياض - محمد الوسيري - كشفت صحيفة “نيكي”، اليابانية، أن اليابان والسعودية تسعيان لاستثمارات مشتركة في مجال المعادن الأرضية النادرة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع اتفاق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وولي العهد الأمير على استثمار مشترك لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة.

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ولفتت الصحيفة إلى أن اليابان ستساعد أيضًا في تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها بالفعل في مثل النحاس والحديد والزنك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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