شكرا لقرائتكم 7 آلاف زائر بـ مهرجان مانجو أملج الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اختتمت في محافظة أملج اليوم، فعاليات مهرجان مانجو أملج الثاني، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، الذي استمر لمدة أربعة أيام بعدد زوار تجاوز ٧ آلاف زائر.

24 عارضًا

وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة أملج المهندس هشام المنزلاوي، أن المهرجان ضم 24 عارضاً من مزارعي المانجو بالمحافظة، مشيراً إلى أن مكتب الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين بعرض منتجاتهم الزراعية وفتح قنوات تسويقية لها داخل المنطقة وخارجها، مثمناً الدعم غير المحدود من سمو أمير منطقة تبوك للمزارعين، ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة لدعمه المستمر للجهود التوعوية والإرشادية وإقامة الأنشطة لـ المزارعين، واهتمامه الدائم بكل ما من شأنه خدمتهم، مقدماً شكره للجهات الحكومية والجمعيات والشركات والمزارعين المشاركين في المهرجان.