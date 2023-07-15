رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات ينبع وبدر ومركز الرايس، تبدأ الساعة الـ9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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