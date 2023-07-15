"المرور": الوقوف الخاطئ سبب في الازدحامات المرورية وهدر وقت الآخرين

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد المرور السعودي أن الوقوف الخاطئ في غير المناطق المخصّصة لوقوف المركبات يسبّب الازدحامات المرورية ويهدر وقت الآخرين.

وأوضح "المرور" في إنفوجراف على حسابه بتويترـ أن الوقوف الخاطئ يعطل الآخرين وحركة السير، وغير آمن للمركبة، كما أنه مخالفٌ للأنظمة المرورية.

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