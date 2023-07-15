"وزير الشؤون الإسلامية" يبدأ زيارة رسمية للجبل الأسود لتعميق التواصل في المجالات الإسلامية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 7:33 صباحاً

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غد الأحد؛ زيارة رسمية للجبل الأسود تستمرّ 3 أيام؛ لتوقيع مذكّرة تفاهم بين المشيخة الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية في مجالات الشؤون الإسلامية. ويلتقي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال الزيارة، رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلانوفيتش، ورئيس الوزراء بالحكومة الدكتور دريتان ابازوفيتش، ورئيسة البرلمان دانيلا تشوروفيتش، وعددًا من كبار المسؤولين، كما سيقوم بزيارة لبعض المواقع التاريخية والمساجد والمدارس الإسلامية. وتأتي الزيارة لتترجم حجم الجهود التي تبذلها المملكة في مدّ جسور التواصل مع مختلف الدول في العالم؛ لتعميق الشراكة في مجالات الشؤون الإسلامية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وتعزيز التعاون في كل ما يخدم المسلمين، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات تبادل الخبرات في تدريب الأئمّة والدعاة، وتصدير ثقافة التعايش السلمي، والتصدّي للغلو والتطرّف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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