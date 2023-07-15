"الأرصاد" ينبّه: عواصف رعدية ممطرة بجازان ورياح وأتربة بحائل

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15 يوليو 2023, 7:37 صباحاً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة، اليوم، على منطقة حائل ومحافظاتها؛ ما ينتج عنها نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.
كما نبّه المركز، اليوم، من تكوُّن عواصف رعدية مصحوبة بأمطارٍ غزيرة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطاً للبَرَد، وجرياناً للسيول، على محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
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