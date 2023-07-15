انت الان تتابع نجاح عملية علاج سمنة لمريض تجاوز وزنه 215 كجم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، نجاح لعملية تكميم معدة بالمنظار لمريض يبلغ من العمر 35 عاماً، كان يعاني من السمنة المفرطة منذ الصغر، حتى تجاوز وزنه حاجز الـ 215 كجم وكتلة جسم 65 ، إذ قام المريض بمراجعة مركز علاج السمنة بالمستشفى بعد تعرضه لمشاكل صحية مختلفة، وعدم القدرة على ممارسة حياته بصورة طبيعية، ذكر ذك الدكتور حفظي الرطروط استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة رئيس الفريق الطبي المعالج.

والذي أضاف بأنه بعد وصول المريض للعيادة والإطلاع على تاريخه المرضي وفحصه السريري، تبين إصابته بضغط الدم والسكري من النوع الثاني ومرض إنقطاع التنفس أثناء النوم ، إذ تم إخضاعه لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي شملت تحليل للدم والغدة الدرقية وفحص للمعدة بالمنظار، وكذلك أشعة بالصبغة عن طريق الفم، وذلك للتأكد من عدم وجود ارتجاع بالمعدة أو تقرحات أو فتق بالحجاب الحاجز، كما تم عمل أشعة صوتية على القلب للتأكد من جاهزية المريض للتدخل الجراحي.

وقال الدكتور حفظي أنه تم تشكيل فريق طبي ضم استشاريي التخدير وأخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي والسلوكي، لدراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية التي تستهدف إنقاص الوزن وتجهيز المريض بشكل جيد، حيث تم إتخاذ القرار بإجراء عملية تكميم المعدة، وإخضاع المريض لبرنامج غذائي خاص لمدة اسبوعين لتقليل حجم الكبد، كما تم تجهيز المريض نفسياً على اتباع معدلات منخفضة من الطعام، بالإضافة إلى أنه طلب من المريض المشي يومياً لمدة 45 دقيقة لتجهيز الرئتين للتخدير والتدخل الجراحي.

وأشار الدكتور حفظي بأنه تم تحضير المريض بشكل جيد لعملية تكميم المعدة بالمنظار والبدء في إجراء الجراحة، والتي استغرقت ساعة عن طريق عمل 3 فتحات صغيرة بالمنظار وقص المعدة بشكل طولي لتصغير حجمها بنسبة 80%، وبالتالي فقدان المريض شراهته المفرطة للأكل، والشعور بالشبع بعد تناول كمية بسيطة جداً من الطعام .