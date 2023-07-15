انت الان تتابع فيديو.. الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: تمكنا من تحويل تحديات "كورونا" إلى نجاحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 9:31 صباحاً

أكّد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر؛ أن المملكة نجحت في تحويل تحديات جائحة كورونا، إلى نجاحات نفتخر بها على الأصعدة كافة، خاصة الاستثمارات في التقنية والتحول الرقمي. وأضاف البكر؛ في مداخلة للإخبارية، أن المملكة خططت لتحقيق أهداف 2030 بشكلٍ واضحٍ وشاملٍ سواء على مستوى جودة الحياة أو برامج الرؤية الأخرى. وتابع البكر: لدينا إستراتيجيات كبيرة ستسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

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