مهرجان خيرات الباحة يستقطب أكثر من 30 ألف زائر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 9:51 صباحاً

تجاوز زوّار مهرجان خيرات منطقة الباحة، حاجز الـ 30 ألف زائر من داخل المنطقة وخارجها، المقام بمتنزه رغدان. وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني: "خيرات الباحة" يعد من أهم المهرجانات السنوية بالمنطقة، ويشارك فيه عديدٌ من المزارعين لعرض منتجات المنطقة المختلفة، حيث خُصص 4 أركان لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، منها ركن الزراعة العضوية الذي يتم من خلاله التعريف بأهمية الزراعة العضوية. وأشار إلى أن حجم المعروضات بالمهرجان بلغ 9 أطنان، وبلغ عدد ورش العمل 8 ورش، وتم توزيع أكثر من 5 آلاف شتلة من قِبل فرع الوزارة. يُذكر أن المهرجان الذي تنظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، يضم نحو 40 ركناً للمزارعين والأسر المنتجة والحرفين، و6 أركان لهيئة فنون الطهي، و4 أركان للوزارة، ومشتلين زراعيين، ويهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية بالمنطقة خلال إقامة المهرجان الذي يستمر 14 يوماً.

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