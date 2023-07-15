انت الان تتابع حصيلة أسبوع.. ضبط 11915 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
15 يوليو 2023, 10:23 صباحاً
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 18 / 12 / 1444 هـ؛ الموافق 6 / 7 / 2023 م، حتى 24 / 12 / 1444هـ؛ الموافق 12 / 7 / 2023م، عن ضبط (11915) مخالفاً؛ منهم (6359) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3753) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1803) مخالفين لنظام العمل.
وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (675) شخصاً، (54%) منهم يمنيو الجنسية، و(44%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (197) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وتمّ ضبط (5) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (35700) وافد مخالف؛ منهم (29620) رجلاً، و(6080) امرأة.
وتمّت إحالة (26161) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3407) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (4508) مخالفين.
وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالاتٍ مخالفة على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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