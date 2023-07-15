"الغذاء والدواء": تحذّر من تناول الأدوية الموصوفة لشخص آخر حتى مع تشابه الأعراض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 10:40 صباحاً

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من تناول الأدوية الموصوفة لشخصٍ آخر في حال تشابهت الأعراض الصحية مع شخصٍ آخر؛ لافتة إلى ضرورة تناول الشخص المعني دواءه، كما وُصف له من الطبيب. وحدّدت الهيئة إرشادات استخدام الأدوية الوصفية الخاضعة للرقابة (الأدوية المقيدة)، التي تتضمن أنه في حال استخدام الأدوية المقيدة بوصفة طبية، عليك استخدامها بالشكل الصحيح، لتفادي حدوث الأعراض الجانبية. ونصحت الهيئة في إنفوجراف توعوي لها، بالتواصل مع الطبيب على فترات للتأكّد من الجرعة الصحية وفاعلية الدواء، أو في حال كنت تعتقد بأن هناك مشكلة في استخدام الأدوية الموصوفة لك. وأضافت، يجب على المريض تجنب تناول أدوية خاصة بشخص آخر، حتى إذا تشابهت مع حالتك الطبية، فهذا لا يعني أنه الدواء المناسب بالجرعة الصحيحة لك. وشدّدت على تناول الدواء، كما وصف للمريض من قِبل الطبيب المختص، وعدم التوقف أو تغيير الجرعة دون استشارة الطبيب، وفي حال عدم استعمال هذه الأدوية لما وُصفت له يجب إعادتها إلى مصدرها التي صُرفت منها. ونوّهت الهيئة بأن استعمال الدواء دون وصفة طبية أو استعمال دواء وُصف لشخصٍ آخر يعرّضك للمساءلة القانونية.

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