الديوان الملكي ينعى حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الديوان الملكي، اليوم، بياناً قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليها يوم غدٍ الأحد الموافق 28 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأضاف البيان: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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