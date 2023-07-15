شكرا لقرائتكم أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح نشطة وأتربة

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و الغربية وكذلك على أجزاء من منطقة نجران.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.