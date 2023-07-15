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رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

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الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة اليوم على ‏منطقة حائل ومحافظاتها، مما ينتج عنها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ ‏في مدى الرؤية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله تعالى ـ حتى الساعة 7 مساءً.‏

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح نشطة وأتربة

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و الغربية وكذلك على أجزاء من منطقة نجران.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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