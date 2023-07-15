روسيا تحقّق في احتمالية انتهاك صاروخ كوري شمالي لمياهها الإقليمية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 11:21 صباحاً

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو، اليوم "السبت"، أن موسكو تحقّق فيما إذا كان صاروخ باليستي عابر للقارات كوري شمالي قد تحطّم في مياهها في أثناء إطلاق تجريبي الأربعاء الماضي. وقال "رودينكو": "إن وزارة الدفاع تجري تحقيقًا، لكن حتى الآن ليست لدينا معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية لروسيا"؛ وفقًا لوكالتي "ريا نوفوستي" و"تاس". وذكرت وسائل إعلام كورية شمالية في تغطية عن الإطلاق، أن الصاروخ هواسونج-18 هو جوهر القوة الضاربة النووية لكوريا الشمالية، وأن تجربة الإطلاق كانت "تحذيرًا عمليًّا قويًّا" للولايات المتحدة وخصوم آخرين.

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