"المرور": هذه التجهيزات تُعزز من السلامة المرورية أثناء قيادة المركبة

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المرور السعودي، أن وجود التجهيزات اللازمة في المركبة يعزز من السلامة المرورية أثناء القيادة.

ولفت المرور في إنفوجراف نشره اليوم، إلى أنه يجب توافر التجهيزات اللازمة في أي مركبة عند القيادة؛ منها الأنوار الأمامية والخلفية، والإشارات الضوئية، والمكابح، والإحكام الجيد للأبواب.

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