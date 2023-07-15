إصابة شخصين إثر وميض لحظيّ في مطعم بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - باشر "مدني الرياض"، حادث وميض لحظي في مطعم بحي الربيع.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه في تويتر: نتج عن ذلك إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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