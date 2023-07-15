انت الان تتابع تهديدها البيئي استمر 8 أعوام.. ما إسهام السعودية في إنهاء أزمة الناقلة "صافر"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توشك أزمة ناقلة النفط اليمنية "صافر" على الانتهاء، مع إبحار السفينة "نوتيكا"، التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصاً لمعالجة الأزمة، من جيبوتي إلى موقع "صافر" على بعد حوالي 4,8 ميل بحري قبالة ميناء الحديدة اليمني، لنقل نحو 1,14 مليون برميل من النفط الخام المخزنة في "صافر"، وكانت تهدد بوقوع كارثة بيئية هائلة في حال تسرب نفطها، الذي كان احتمالاً قائماً في ظل عدم خضوع "صافر" لأي صيانة منذ 2015، مما أدى إلى تآكل أجزاء من هيكلها.

وساهمت المملكة بدور مؤثر في التغلب على التهديد البيئي، الذي كان ماثلاً على الدوام خلال الثمانية سنوات السابقة، من خلال المشاركة في توفير التمويل المالي المطلوب لتنفيذ خطة الإنقاذ، التي أعلنتها الأمم المتحدة لنقل النفط من "صافر"، والتعامل مع هيكل الناقلة المتهالك بعد إفراغها، حتى لا تسبب أي تدمير للبيئة البحرية، لاسيما أن مقدار من النفط اللزج سيظل ملتصقاً بها.