"الأرصاد" تنبّه من أمطار على العاصمة المقدسة والجموم

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

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