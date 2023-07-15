انت الان تتابع حرس الحدود بجازان يُطيح بـ9 مخالفين لتهريبهم 180 كجم قات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 1:54 مساءً

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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