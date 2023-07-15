"الأرصاد" تنبّه من أمطار وأتربة على بدر الجنوب بنجران

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول المنقولة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظة بدر الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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