انت الان تتابع نجران.. الأمانة تطرح 10 فرص استثمارية في محافظة خباش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 2:34 مساءً

طرحت أمانة منطقة نجران، ممثلة في بلدية خباش، 10 فرص استثمارية في مواقع متعددة بالمحافظة. وتَضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 5 مواقع تجارية متعددة الاستخدامات، وإنشاء وتشغيل وصيانة شقق فندقية، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة محروقات، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومطبخ ولائم، إضافة إلى ترميم وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى قائم، وإنشاء وتشغيل وصيانة كشك بوفيه. ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

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