"سافيتش" يشارك في تدريبات الهلال الجماعية للمرة الأولى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 2:37 مساءً

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مشاركة المحترف الصربي "سافيتش"، اليوم السبت في تدريبات الأزرق الجماعية للمرة الأولى، بعد انتقاله لصفوفه مؤخرًا. وأدى "سافيتش" حصة تدريبية أمس، اشتملت على الجانبين اللياقي والبدني، في إطار المعسكر الاستعدادي الخارجي للزعيم في النمسا؛ تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد. وتنوعت الحصة التدريبية لأزرق العاصمة ما بين الجري حول الملعب والتدريبات البدنية ومناورة فرضها المدرب البرتغالي، خيسوس.

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