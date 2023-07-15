انت الان تتابع وفد الجيش السوداني يعود إلى جدة لاستئناف المفاوضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 3:24 مساءً

أفاد مصدر حكومي -طلَب عدم الكشف عن هويته- اليوم (السبت)، بأن "وفد القوات المسلحة السودانية عاد إلى جدة لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع"؛ بحسب ما أوردته "فرانس برس". ولم تعلق قوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات جدة، التي أعلن راعياها السعودي والأمريكي، الشهر الماضي، تعليقها إلى أجل غير مسمى. ويعكس إيفاد الجيش ممثلين إلى مفاوضات جدة، عودته إلى المشاركة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار، بعدما قاطع الأسبوع الماضي محادثات استضافتها أديس أبابا.

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