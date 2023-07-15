نقل "نتنياهو" إلى المستشفى بعد شعوره بالإعياء

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل إلى المستشفى، بعد شعوره بإعياء.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أن "نتنياهو" كان في وعيه في طريقه إلى المستشفى.

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