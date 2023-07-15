"لوكاكو" يفاضل بين العرض السعودي ويوفنتوس.. بعد انسحاب إنتر ميلان من الصفقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 3:56 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عن انسحاب إنتر ميلان الإيطالي، من مفاوضات التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم تشيلسي الإنجليزي، للموسم الجديد. وأفاد الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، بأن وزارة الرياضة السعودية ويوفنتوس، حتى الآن لا يزالان خياريْن متاحين للوكاكو بعد انسحاب إنتر من المفاوضات لغضبه بعد إبلاغه بالمحادثات بين لوكاكو وغريمه يوفنتوس. وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن كلًّا من الأهلى والهلال لديهما الرغبة في الحصول على خدمات لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكر الصحفي على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، أن وزارة الرياضة السعودية ويوفنتوس على استعداد لدفع 40 مليون يورو، لموافقة تشيلسي على بيع اللاعب البلجيكي. ويلعب لوكاكو البالغ من العمر 30 عامًا لنادي تشيلسي الإنجليزي منذ 2021، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، والذي أعير إليه مرة أخرى في صيف 2022.

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