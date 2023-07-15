فتح باب القبول بالكلية التقنية بالقنفذة للفصل التدريبي الأول 1445هـ

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محمد بن مسعود - الدمام - تفتح الكلية التقنية بالقنفذة باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1445هـ؛ ابتداءً من الـ28 من شهر ذو الحجة الجاري، ويستمر حتى الأول من شهر محرم القادم.

ودعت الكلية الراغبين في التقديم، إلى ضرورة الاطلاع على بيانات وشروط وإجراءات القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية https://adm.tvtc.gov.sa/registration



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