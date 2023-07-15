السعودية ترحب بنتائج قمة دول جوار السودان وبتضافر جهود إعادة الأمن والاستقرار

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بنتائج قمة دول جوار السودان، التي استضافتها جمهورية مصر العربية، وبتضافر وتكامل الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية، وحماية المدنيين، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية.

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