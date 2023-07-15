النصر يكثف الجوانب اللياقية خلال معسكر البرتغال

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق النصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته الاعتيادية، خلال معسكره التحضيري في البرتغال، بعد المواجهة التجريبية الثانية أمام فارينس البرتغالي، أمس، التي كسبها بنتيجة كبيرة قوامها «5-1»، على ملعب «القارف» في ثاني تجاربه.

وكثف البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، خلال الحصة الصباحية التدريبات اللياقية، عقبها تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم المران بمناورات مصغرة، في حين اكتفى خلال الفترة المسائية بفترة استشفاء واسترجاع حرة.

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