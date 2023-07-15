السودان .. مقتل 4 مدنيين في هجوم لـ"الدعم السريع" على مستشفى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 5:03 مساءً

أفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم (السبت)، بأن ما لا يقل عن أربعة مدنيين قُتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مستشفى في مدينة أم درمان. وذكرت الوزارة أن "مليشيات الدعم السريع المتمردة استهدفت مستشفى السلاح الطبي بأم درمان، قسم الطوارئ؛ مما نتج عنه استشهاد 4 مدنيين أمام قسم الطوارئ وإصابة 4 آخرين إصابات كبيرة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية"، وفقاً لـ"رويترز". وجاء الهجوم وسط القتال الذي اندلع في منتصف أبريل (نيسان) بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.

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