انت الان تتابع مياه سد قنونا تُلَطّف أجواء المنطقة وتجذب المتنزهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ساهَمَ جريان مياه سد وادي قنونا بسبت الجارة في بني عيسى، بعد فتح بواباته، في تلطيف أجواء المنطقة، وخروج المتنزهين للاستمتاع بالجلوس على ضفاف الوادي، ومشاهدة جداول المياه الممتدة لأكثر من 40 كيلومترًا، داخل مجرى الوادي ذي الطبيعة الجميلة المتميزة بأشجار الظل المعمرة، وأرضه ذات البطحة الفضية المناسبة في كثير من المواقع للجلوس على الأرض.

ووجد بعض المتنزهين في الذهاب للجلوس على جنبات الوادي، فرصة ولحظة جميلة يقضيها في أجواء معتدلة، وهربًا من ارتفاع حرارة الصيف التي تشهدها القنفذة ومراكزها، وتعتبر مياه الوادي الجارية -سواء كانت من الأمطار أو بفتح السد- من أهم عوامل جذب المتنزهين.

كانت هذه تفاصيل خبر مياه سد قنونا تُلَطّف أجواء المنطقة وتجذب المتنزهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.