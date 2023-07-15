ليفربول يحدِّد قيمة صفقة انتقال قائده لنادي الاتفاق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 5:56 مساءً

كشفت تقارير إعلامية أن ليفربول حدَّد سعر بيع قائده "جوردان هندرسون" لنادي الاتفاق السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن ليفربول حدَّد سعر بيع هندرسون لنادي الاتفاق مقابل 20 مليون جنيه إسترليني. كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن صفقة جوردان هندرسون إلى الاتفاق مهددة بالانهيار بعد فشل نادي الاتفاق بتلبية مطالب ليفربول المالية على الرغم من تقديمه راتبًا سنويًّا قيمته 35 مليون يورو للاعب. وكانت تقارير قد قالت إن نادي الاتفاق توصل لاتفاق لضم قائد نادي ليفربول، الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الفريق السعودي يواجه صعوبات في إقناع ليفربول بالتخلي عن قائده مجانًا أو بسعر قليل، ويرفض النادي الإنجليزي ذلك تمامًا بالرغم من يقينه أن مستقبل اللاعب في الموسم القادم سيكون صعبًا في ظل الصفقات الجديدة في وسط الملعب. وأفادت بأن هندرسون سيتقاضى مع الاتفاق 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، أي ما يقدر بـ 35 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد. تجدر الإشارة إلى أن عقد "هندرسون " مع ليفربول يمتد حتى عام 2025.

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