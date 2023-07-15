مصادر: استدعاء مستخدمة لمنصة تيك توك بعد بثها محتوى مخالفًا بعبارات عنصرية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 6:49 مساءً

علمت "الخليج 365" بأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استدعت إحدى مستخدمات منصة التيك توك؛ وذلك بعد ظهورها في أحد البثوث على المنصة وهي تتوجه بعبارات عنصرية لأحدهم؛ وهو ما يعد مخالفة لضوابط النشر الإلكتروني بالسعودية. ووفقًا للمعلومات، شرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبة النظامية لمخالفة المستخدمة لضوابط المحتوى. وكانت المستخدمة للمنصة قد ظهرت في محتوى مرئي، يتضمن عبارات وألفاظًا عنصرية، وتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مع ردود فعل كبيرة. يُشار إلى أن المخالفة قدَّمت اعتذارًا للمتابعين في حسابها في وقت لاحق. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تواصل رصد مخالفات ضوابط المحتوى في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتستقبل البلاغات عبر موقعها الرسمي، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها؛ للحد من مخالفات المحتوى في تلك المنصات.

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