انت الان تتابع "مرور الباحة" يضبط مركبة تسبب إزعاجًا لمرتادي الطريق بعد تعديل صاحبها لصوتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 6:54 مساءً

ضبطت إدارة مرور منطقة الباحة مركبة أحدث قائدها تعديلاً على صوتها مسببًا تلوثًا سمعيًا. وتفصيلاً، فقد تفاعلت إدارة مرور منطقة الباحة مع "الخليج 365" بعد تمريرها بلاغًا عن وجود مركبة أحدث قائدها تعديلًا على محركها لتصدر أصواتًا عالية، مسببة إزعاجًا وإرباكًا لمرتادي الطريق. وعلى الفور، وفي أقل من ساعة، تم ضبط المركبة، وجرى تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات المرورية في مثل تلك المخالفات.

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