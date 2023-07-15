انت الان تتابع الداخلية الكويتية تعلن إحالة مُغرِّد للجهة المختصة بعد تغريداته المسيئة تجاه رمز سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 7:19 مساءً

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لا تقبل الإساءة، وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضحت أنها ‏بشأن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد، قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة، فقد تمت إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص؛ وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قِبل الجهات المعنية. وقالت: "لن نقبل الإساءة بالقول أو الفعل، وسوف نتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل". ‏وأكدت وزارة الداخلية الكويتية محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأهابت الوزارة بالجميع لعدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة.

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