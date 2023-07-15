الرياض.. القبض على مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 7:45 مساءً

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية الأردنية ومواطن؛ لاتخاذهما مركبتهما وشقة سكنية وكرًا لترويج مواد الكوكايين والحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرة، فيما ضبطت بحوزتهما أسلحة نارية ومبالغ مالية. ويأتي ذلك استمرارًا لجهود رجال الأمن في الحملة الأمنية الميدانية لمكافحة المخدرات. وقد جرى إيقاف الجانيَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. وأهابت الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] مبينة أن جميع البلاغات ستُعالَج بسرية تامة.

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