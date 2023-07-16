انت الان تتابع السعودية تستضيف دورة الألعاب العربية 2027 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 8:57 مساءً

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبر حسابها الرسمي في «تويتر» اليوم السبت استضافة السعودية دورة الألعاب العربية 2027. وقالت اللجنة: «رسميًّا.. المملكة العربية السعودية تتسلم عَلَم اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية العربية؛ كونها البلد المستضيف للدورة السادسة عشرة 2027.. أهلاً بالوطن العربي في المملكة». يُشار إلى أن النسخة الـ 15 من دورة الألعاب العربية استضافتها الجزائر أخيرًا، وحققت من خلالها المنتخبات السعودية العديد من الإنجازات، أبرزها حصول منتخب تحت 19 عامًا لكرة القدم على الميدالية الذهبية.

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