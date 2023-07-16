انت الان تتابع ثلاث دول عربية ضمن قائمة الـ20 لأقوى دول العالم في السلاح الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 9:39 مساءً

وضع التصنيف السنوي الذي يصدره موقع "جلوبال فاير باور"، المختص في الشؤون العسكرية واللوجستية، ثلاث دول عربية في المراكز العشرين الأولى لأكبر الأساطيل "الجوية العسكرية" حول العالم لعام 2023. وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بامتلاكها أكبر عدد من الطائرات العسكرية مقارنة بأي دولة في العالم في عام 2023، بعدد 13300 طائرة عسكرية بشكل عام، من بينها 1914 طائرة مقاتلة/ اعتراضية و5584 طائرة هليكوبتر، و983 طائرة هليكوبتر هجومية. وعربيًّا جاءت مصر في المرتبة الأولى والثامنة عالميًّا بامتلاكها 1069 طائرة عسكرية، والسعودية في المرتبة الثانية عربيًّا والـ 12 عالميًّا في هذا التصنيف بامتلاكها 897 طائرة عسكرية، وحلت الإمارات في المرتبة الـ 20 عالميًّا والثالثة عربيًّا بامتلاكها 565 طائرة عسكرية. ويعتمد تصنيف "جلوبال فاير باور" على عوامل عدة، منها عدد الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة "الهليكوبتر". وشملت أنواع الطائرات: المقاتلات وأعداد المدربين الأساسيين والمتقدمين، وطائرات النقل العسكرية ذات الأجنحة الثابتة والمروحية والقاذفات.

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