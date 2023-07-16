انت الان تتابع المنتخب المكسيكي يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة نظيره السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 10:04 مساءً

يُجري المسؤولون في المنتخب المكسيكي محادثات للعب مباراة ودية مع المنتخب السعودي في شهر سبتمبر المقبل. ووفقًا للمواقع الرياضية المكسيكية، فإنه لم يتم تقديم طلب رسمي إلى الآن، لكن يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لإرسال الطلب، والاستعداد للمباراة الودية مع المنتخب السعودي في الرياض. ويرغب المسؤولون عن المنتخب المكسيكي لعب مباراتهم الودية مع المنتخب السعودي بكامل نجوم الفريقين، إلى جانب لعب مباراة ودية أخرى مع المنتخب الأسترالي.

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