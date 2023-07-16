انت الان تتابع سوق الدهانات في السعودية يقفز إلى 1.65 مليار دولار في 2028م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يوليو 2023, 10:18 مساءً

يُتوقَّع أن ينمو سوق الدهانات والطلاء في المملكة العربية السعودية إلى نحو 1.65 مليار دولار بحلول عام 2028؛ ليسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.38% خلال فترة التوقعات، في حين يقدر حجم السوق خلال عام 2023 بنحو 1.39 مليار دولار. وقد شهد السوق تأثيرًا سلبيًّا من جراء جائحة كوفيد-19 في عام 2021؛ إذ تم إيقاف الأنشطة الصناعية والإنشائية في السعودية. ومع ذلك، تعافى السوق بشكل جيد في عام 2022، واستعاد استراتيجية نموه. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على الدهانات والطلاء في السنوات الخمس القادمة بفضل دعم المبادرات الحكومية، وزيادة السياحة والنشاطات الإنشائية في السعودية.

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