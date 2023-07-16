الأسبوع في 10 صور: نهر جارٍ من الحمم البركانية.. وانهيارات أرضية في هذه الدولة

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ياسر نجدي
جيتي إيميدجيس
ماركو دي ماركو/ أسوشيتد برس
جيرالد أندرسون/ جيتي إيميدجيس
سيفيوي سيبيكو/ رويترز
جوزيه جوردان/ فرانس برس
رويترز
ألفارو بارينتوس/ أسوشيتد برس
رويترز
جو رايدل/ جيتي إيميدجيس
مات يورك/ أسوشيتد برس
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